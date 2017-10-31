你加入了嗎？ 長榮航空LINE上線 5小時破百萬人

2017-10-31 16:39

〔記者陳宜加／台北報導〕長榮航空宣布，從今天10月31日起正式成立長榮航空EVA AIR LINE官方帳號，民眾可透過更多元管道，快速獲得最新資訊。官方帳號上午10點上線後，短短5小時就已超過百萬人加入好友。

長榮指出，即日起只要在LINE搜尋ID「@evaair」，加入EVA AIR LINE官方帳號成為好友，就能擁有「長榮航空陪您一起，天天互動零距離」全螢幕動態聲音貼圖，Q版長榮空地勤團隊與粉絲們共享美好旅程。

為歡慶長榮航空官方帳號成立，11月11日前將收到的歡迎訊息畫面，留言在長榮航空臉書粉絲團，就有機會獲得精美實用的四國錢幣袋。長榮指出， 持續關注EVA AIR LINE，於第一時間掌握最新優惠促銷訊息、旅遊景點介紹，也將分享不為人知的航空小知識。

華信航空今天也宣布，為體貼搭乘台東─台北晚班機的旅客，明天11月1日起，在AE394班機將提供由台東知本老爺酒店主廚特製的三明治，當日現做以台東初鹿牧場純鮮乳特製吐司，搭配風味獨特新鮮餡料。

適逢賞楓、泡湯好時節，華信與台東知本老爺酒店合作，推出「幸福溫泉季2天1夜自由行」優惠專案，入住知本老爺酒店，機票加住宿每人只要3999元起。