開竹三百幸福有感！新竹市府推動有感幸福城市

2017-10-31 16:22

［記者洪美秀／新竹報導］新竹市長林智堅今天以「開竹三百，幸福有感」做為市議會第9屆第6次定期大會施政報告主題。他說，明年是新竹市開竹300年，他上任後已向中央爭取超過70億元經費，明年度歲出總預算首度超過200億，達204.36億元，他說，是議會支持和市民的肯定，將持續建設，讓市民幸福有感。

林智堅以施政力、經濟力、環境力、社福力、文教力說明這1年來的施政成果和將要啟動的建設內容，他說，市府推出的路平政策與停車場再生計畫，路平改善面積已突破136萬平方公尺，停車場再生計畫也幾乎完成所有公有停車場的整修。同時與民間合作，要把世博台灣館轉型為探索知識、啟發夢想的「兒童探索館」，也與馬偕醫院完成醫學中心級兒童醫院興建簽約案。

林智堅也提到，在交通建設方面，除啟動高峰路拓寬及寶山路調撥車道來紓解園區交通壅塞問題，也向中央爭取推動大車站計畫、新竹輕軌計畫，並與台肥、竹科園區合作，打造公道五路的科技廊帶，輔導在地產業與青年創業。

此外，市府也打造以新竹左岸、新竹漁人碼頭、17公里海岸、隆恩圳藍帶景觀等串連而成的「微笑水岸」，成功向中央爭取前瞻4.8億元經費，加上已進行新竹公園、動物園再生計畫工程，將讓百年新竹公園風華再現，市區則打造4公里的城市綠廊新竹之森，期許讓竹市成為步行城市。

除交通及環境和建設的努力，市府也持續推動社福工作，包括提升公幼名額，到明年將減輕916個家庭負擔，今年市府更編列7500萬元預算，加碼補助中班幼兒就讀竹市公立幼兒園免學費，及就讀私幼每學期1萬5000元補助，也投入28億元推動「新校園運動」，提昇竹市的文教與社福力。

市議會國民黨團議員李國璋要求市府應加強金山街違建的取締工作，新民意問政聯盟議員吳國寶則呼籲市府加強青少年反毒宣導，民進黨團議員曾資程則肯定市府讓財政穩定及減債的努力。