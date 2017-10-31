菲中熱帶低壓持續發展 恐成第23號颱風「丹瑞」

目前位於菲中的熱帶性低氣壓持續發展，有機會成為今年第23號颱風「丹瑞」，未來與南沙島海面的熱帶低壓互動值得觀察。（中央氣象局）

2017-10-31 16:29

〔即時新聞／綜合報導〕目前位於菲律賓中部群島的熱帶性低氣壓持續發展，有機會成為今年第23號颱風「丹瑞」（Damrey，柬埔寨提供，大象），不排除對台灣天氣有一些間接影響。

根據日本氣象廳（JMA）的觀測顯示，這個熱帶性低氣壓1006百帕，今（31日）下午的中心位置在北緯11度，東經125.9度，也就是在菲律賓中部群島海面，以每小時20公里的速度向西移動，日本氣象廳已經針對這個熱帶低壓發布颱風形成預警（GW），有機會在未來24小時內成為今年第23號颱風「丹瑞」。

吳德榮在專欄「三立準氣象·老大洩天機」上表示，模式持續模擬準丹瑞未來將穿過菲律賓中部群島進入南海，並撲向中南半島。

天氣風險公司分析師吳聖宇則在臉書指出，目前在南沙島海面也有一個熱帶性低氣壓，與準丹瑞的互動值得觀察，對台灣天氣也有一些間接影響的機會；臉書粉絲團「台灣颱風論壇」分析表示，在準丹瑞通過菲律賓到進入南海這段期間，他的外圍水氣會北上台灣附近，同時會遇到一波東北季風增強，週末北部、東北部將有明顯雨勢。