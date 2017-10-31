擴大新南向客源 觀光局明年砸3億元行銷

揚名國際的太魯閣峽谷。（資料照，記者王峻祺攝）

2017-10-31 16:18

〔記者蕭玗欣／台北報導〕配合外交部11月起開放菲律賓來台觀光免簽，觀光局第4季邀請東南亞超人氣網紅Maggie來台拍片，增加菲律賓行銷宣傳，爭取年底耶誕節假期菲人來台。觀光局也宣布，明年將加碼新南向市場宣傳費用約1億元，共3億元的行銷預算，其中菲律賓市場將增加2000萬元左右。

觀光局表示，菲律賓是新南向政策中距離台灣最近的國家，年均經濟成長率約6%，新富階層集中的馬尼拉首都圈1200萬人口，出國旅遊漸成趨勢，觀光局數年前就鎖定菲律賓為新興市場投入推廣，2017年初加碼企業獎勵旅遊團獎助優惠額度、促成國際郵輪開闢「菲律賓-高雄-香港」航線、運用菲律賓網紅影音行銷，在1到8月菲律賓旅客來台18萬餘人次，較去年同期成長71%。

觀光局今年針對菲律賓市場邀請《超級名模生死鬥》混血超模主持人－Maggie Wilson 9月來台，拍攝全新60秒旅遊宣傳短片，到東台灣體驗太魯閣大峽谷、金針花美景，訪談台灣愛河和特色購物市集及小店；並自11月1日在AXN菲律賓、SONY及ANIMAX菲律賓及東南亞地區頻道播出，要再次以Maggie在東南亞的高人氣，持續衝高菲律賓及東南亞旅客來台成長率。

在高端客群開拓方面，觀光局長周永暉也結合僑委會與外貿協會向海外台商及華商宣傳，提供觀宏專案（旅行團電子簽）及企業獎旅團快捷通關禮遇，大幅提高企業獎勵旅遊團來台，積極推動｢亞洲郵輪聯盟｣，研訂「空海聯盟旅遊（Fly Cruise）來台獎助要點」，爭取喜愛搭乘郵輪的菲律賓旅客到台。

觀光局統計，今年1到8月東南亞旅客累計來台130.8萬人次，較去年同期成長38%。看好東南亞新興國家經濟發展潛力，觀光局去年8月推動泰國來台觀光免簽後，在維護國安與外交因素下，在推動陸續簡化新南向旅客來台觀光簽證，落實新南向政策，拓展多元客源市場。