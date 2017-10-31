不能讓媽媽失望！弘光科大吳宇昌 拿日本美髮賽第一

弘光師生參加日本藝術祭獲4個獎項，師生合影分享榮耀。（記者張軒哲攝）

2017-10-31 16:18

〔記者張軒哲／台中報導〕不能讓媽媽失望！弘光科大7位師生參加日本藝術祭決賽獲4項大獎，其中就讀大二的吳宇昌在長髮創意造型組勇奪第一，來自單親家庭的他靠親友及媽媽資助才得以出國參賽。另外，鍾裕翔的媽媽上大夜班讓他出國比賽，兩人努力在國際發光發熱以回報家人的支持。

日本藝術祭比硬底子技術，參賽選手不能使用吹風機、電棒，只能運用梳子、剪刀，吳宇昌初賽便獲得冠軍，赴日本決賽不負眾望，他在頭頂上創作出「甜甜圈造形」獲得評審青睞，在長髮創意造型項目為台灣奪下第一名及國際特別獎。

來自苗栗的吳宇昌表示，爸爸早逝，和從事幼教工作的媽媽、剛出社會工作的哥哥、仍在念書的妹妹及親戚同住，國中念技藝班時對美髮開始產生興趣，時常參加各種比賽，但比賽的材料費、旅費讓他很苦惱，常靠親友拿錢贊助，媽媽月薪才2萬多元，卻拿出3萬元讓他當旅費，還不斷囑咐他壓力別太大，獲得10萬日幣獎金，可以減少媽媽的負擔。

在學生組女子假髮剪染組獲得審查員特別獎的美髮系大二學生鍾裕翔，前往日本比賽前一個禮拜，才在印尼雅加達參加AHMA總決賽比賽獲得冠軍，幸好在工廠上大夜班當作業員的媽媽資助費用，鍾裕翔說，比賽很花錢，對家人很不好意思，所以要更努力。

美髮系副教授戴美瑩表示，日本藝術祭比賽已經有67年歷史，每年都吸引各界業界頂尖好手參加，吳宇昌獲第一名及國際特別獎，歷屆奪下第一名的選手，可以抱回已有67年的「古董獎盃」，6年前她也曾經拿下，隔年必須要歸還給主辦單位，獎盃上面綁著每一屆得獎者名字的布條。