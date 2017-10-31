南市勞資體育競賽11/12見 公益攤商助弱勢

南市勞資體育競賽12日登場，除了精彩的賽事，還設有許多公益攤商，包括知名知名衛生紙公司連續13年舉辦義賣，所得全數捐助南市社福團體。（記者王涵平攝）

2017-10-31 15:27

〔記者王涵平／台南報導〕南市勞資體育競賽11月12日登場，除了精彩的賽事，還設有許多公益攤商，包括知名衛生紙公司連續13年舉辦義賣，所得全數捐助南市社福團體。

南市勞資體育競賽與全市聯合運動大會將於11月12日在永華體育場登場，南市勞工局表示，市級總工會、各產（企）、職業工會團體或事業單位組隊參加，總計96個單位約4500人次參賽。

勞資體育競賽項目包括團體拔河、團體躲避球、1200公尺大隊接力等體力競賽及橫行霸道、憶兒時、飛盤擲準、一分耕耘一分收獲、運球接力、求神問卦、姜太公釣魚等趣味競賽。

勞工局長王鑫基表示，同時在體育場周邊舉行各項活動，包括台南小吃園遊會、義賣活動、視障按摩宣導體驗、民俗療法推拿服務及整脊服務、身心障礙者及失業者職訓成果展、職安宣導、農特產品展售、南市37區人文特色旗艦賞、體育表演等。

此外也結合公益精神，生產舒潔衛生紙的金百利克拉克新營廠連續第13年參與運動會義賣，每年捐出舒潔、靠得住、好奇品牌衛生紙、女性衛生棉、嬰兒尿布與濕巾等生活必需品，已累計捐出近770萬元產品，幫助台南在地社福團體。南市總工會、大台南總工會、台南市產業總工會、台南縣工業會招募所屬工會及企業等團體也提供豐富又多元的義賣商品供民眾選購，當日義賣所得將全數捐贈南市弱勢團體。