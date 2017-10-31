寵物旅館自訂死亡賠償上限 消基會：無效

消基會董事長游開雄（中）指出，隨機抽查10家寵物旅館，半數違規經營。（消基會提供）

2017-10-31 15:13

〔記者陳宜加／台北報導〕毛小孩經濟日漸攀升，據統計，台灣飼養寵物家庭每月平均花費1000至3000元，以寵物飼料、醫療、寵物美容等項目為主要支出，光是寵物狗估計就有200億元經濟規模，相當可觀。

但消基會隨機抽查10家寵物旅館，竟發現有半數店家沒有特定寵物業許可證字號 涉嫌違法經營；另有業者寵物死亡賠償費用片面規定2萬元上限，已經無效。

消基會表示，寵物旅館更是近年新興的服務業，飼養寵物的家庭面臨出國、出差等無人照顧的情況，除將寵物託付親友照顧，另一選擇便是寄放寵物旅館，但今年7月有寵物店員一時不察，讓狗跑出去遭車撞死，過去也有消費者將狗寄宿，愛犬卻無故暴斃死亡。

消基會依據動保法規定調查，發現有4家業者未於官方網站公布特定寵物業許可證字號，動保處官網系統也查無業者營業登記，也有業者執照過期，可處10萬至300萬元罰鍰，並令其停業，若不停業則可按次處罰。

消基會也發現，部分業者雖提供寵物住宿，但同時經營寵物美容等項目，遊走法律模糊邊界，規避責任。

而針對退款與寵物死亡賠償機制，消基會調查，僅2家業者在網頁上說明退款方式，更有一家業者竟規定訂房訂金一旦給付，便不予取消退費，十分不合理；另有4家業者並未於網頁說明寵物死亡賠償處理措施。

消基會董事長游開雄指出，有4家業者規定，若寵物走失或人為因素造成死亡，則賠償金額以2萬元整為上限；更有一家業者「論斤計價」，賠償金額明顯更低。依消費者保護法規定，業者自訂賠償金額上限無效。

游開雄也說，消費者交付健康寵物給寵物業者，業者有義務妥善照顧並完整交還，否則可請求損害賠償。現今法律寵物仍屬物權概念，由於目前寵物寄養並無制定定型化契約及應記載不得記載事項規定，消費者選擇寵物旅館，務必挑選合法業者並了解業者評價。

消基會也呼籲，政府應加強稽查業者，避免違規經營，也應注意寵物服務業市場興起，盡速研擬定型化契約規範，保障消費者權益。且因寵物性質與一般消費糾紛不同，應成立處理寵物消費糾紛的專責機構。