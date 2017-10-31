偏鄉學校擬增「專聘教師」 全教總：偏鄉成次等區

2017-10-31 15:03

〔記者林曉雲／台北報導〕立法院教育及文化委員會正在逐條審查「偏遠地區學校教育發展條例草案」，對於穩定偏鄉師資的部分，擬增設「契約專案聘任教師」（專聘教師）。全國教師總工會和立委陳亭妃今天共同召開記者會抨擊，這樣的設計只會讓偏鄉學校出現大量「沒有教師資格」的「專聘教師」，將使得偏鄉學校成為次等區，也扼殺了年輕學子的教師夢。

全教總理事張旭政表示，偏鄉學校的問題首在師資的不穩定，然而師資不穩定的原因，除了因為生活不便利，當地居民都大量外流的主因外，最主要的因素還是「代理教師」數量過多，依政大教育系的調查，偏鄉學校正職教師留任的期間平均是4.5年，難說是不穩定；然而，偏鄉學校經常聘不到人或聘到了又留不住的是「代理教師」，這些一年一聘的代理教師工作沒保障，薪水又差，當然不會願意留在生活不便的偏鄉地區，全教總主張應該要讓偏鄉學校都開出「正式教師」職缺，搭配良好的配套措施，自然能讓偏鄉學校有良好、穩定的師資。

10月25日教育文化委員會通過的條文，偏鄉學校可以控留3分之1的人事經費聘任「專聘教師」，「專聘教師」不需要有教師資格，「專聘教師」不論有無教師資格都必須到師培大學進修、「專聘教師」任滿6年後，可以一次續聘6年或參加專任教師甄試而給予加分優待，另保留了主管機關得「統籌調派一定比率專任教師」的文字。

張旭政表示，「專聘教師」不但不是偏鄉學校的解方，還可能是毒藥，絕不可入法，要穩定偏鄉師資，只要在技術上做調整，讓所有偏鄉教師都是正式缺，加上配套措施，自然能讓偏鄉學校有合格、穩定的師資，專聘教師只是破壞教師的專業性及工作權保障，最終受害的不會只有偏鄉，整個教育體系同受害。

教育部國教署長邱乾國回應表示，立法院審查的草案，也是希望偏鄉能先開出正式缺，有困難才可控留3分之1經費增設專聘教師，盼兼顧正式教師和代理教師久任，目前尚未定案，相信明天立法院還會有很多的討論。