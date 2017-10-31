萬聖節變裝搞怪 米奇米妮上街頭

萬聖節搞怪，彰化市鵝媽媽幼兒園小朋友林子喬（左）、林子晴（中）打扮成米奇、米妮上街頭要糖果。（記者湯世名攝）

2017-10-31 14:05

〔記者湯世名／彰化報導〕萬聖節就是要搞怪！彰化市大埔路鵝媽媽幼兒園在今天萬聖節舉辦踩街活動，學童們裝扮各種萬聖節鬼怪造型，提著南瓜桶浩浩蕩蕩上街頭高喊：「不給糖就搗蛋！」店家、居民看到小朋友們上門時，紛紛拿出準備好的糖果，送給小朋友們，逗得小朋友們心花怒放，充滿歡笑聲。

鵝媽媽幼兒園每位學童精心打扮，有最受小女生歡迎的白雪公主，以及超夯的鋼鐵人、蜘蛛人、蝙蝠俠，其中兄妹檔林子喬、林子晴打扮成米奇、米妮，甜美可愛的造型最受矚目。米奇、米妮連袂上街頭四處要糖果，否則「不給糖就搗蛋」店家、居民趕緊找出糖果來，臨時派上用場，拿到糖果後，孩子們歡喜離去，不再搗蛋。

就讀中班的林子喬說，他與妹妹平常就很喜歡米奇與米妮，因此與妹妹兩人在臉上畫上鬍鬚、鼠鼻，還戴上老鼠的耳朵，裝扮成米奇、米妮，上街頭要糖果，享受西洋節慶的樂趣。

園方表示，萬聖節踩街活動不僅有趣，更讓孩童體驗異國特有文化，今天大家都是有備而來，家長們都為孩童準備裝扮道具，現場也營造歡樂氣氛，讓小朋友們了解國外的鬼月，並尊重各國的文化。