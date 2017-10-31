雅潭地政所檔案展 新舊儀器感受科技變遷

早期丈量土地距離的竹製捲尺（左）及目前使用的光波測距（右）。（記者歐素美攝）

2017-10-31 14:07

〔記者歐素美／台中報導〕雅潭地政事務所今天舉辦地政檔案DNA展及手作小盆栽展，展出各項土地測量的新舊儀器及土地登記資料，讓民眾一窺地政業務發展的歷史，十分有趣；現場並有雅潭地政事務所員工的手作盆栽展，栽植各式種子種出來的小小盆栽，不僅綠美化辦公空間，更具有療癒效果，這項展出至11月30日止，團體預約，還有導覽服務。

地政檔案DNA展及手作小盆栽展，除了文字資料，最有趣的是現場展出的測量儀器，例如早期以竹製捲尺或尼龍繩測量距離，得需兩人合作，現在採用光波測距，單人即可作業，十分方便；還有早期利用大型羅盤儀、工程羅盤經緯儀、水準儀等測量角度、高程，現在採用科技化的衛星接收儀及全測站電子經緯儀等，誤差小，甚至連距離也一目瞭然，讓民眾感受到科技的日新月異。

雅潭地政事務所主任唐仁梂表示，地政檔案DNA展，從10月31日展出至11月30日，在雅潭地政事務所1至6樓展出，展出內容包括歷來的測量儀器及登記簿資料，12月並將巡迴潭子加工區及大雅區公所展出。其中，最早期的登記簿謄本，包括清朝、日治時代等，非常難收集，經運用特殊管道，從當地旺族裡面去找出相關資料，經整理後再展出。

台中市政府地政局長張治祥表示，雅潭地政事務所慶祝成立20週年，將雅潭所自己的文物及潭子及大雅地方的風情文物，做一個展覽， 讓20年成長的歷程，讓大家有一個回顧，也對地政的資訊有更進一步的認識。

張治祥表示，台中市共11個地政事務所，大家的業務都一樣、管理的資訊也都一樣，要辦地政展覽應大同小異，但雅潭所展覽有其獨到的地方，除基本地政資訊介紹外，還結合地方文物、民情、建築、名人等，非常有看頭，而且非常有故事性，另外展出同仁手作的小盆栽，讓大家知道原來平常吃的水果種子會長出非常可愛漂亮的小植物，非常具有療癒的效果，歡迎所有市民前來參觀。