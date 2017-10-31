分享智慧機器人經驗 科技部邀國際大師開講

2017-10-31 14:03

〔記者吳柏緯／台北報導〕科技部利用前瞻預算，4年投入20億，推動「智慧機器人創新自造基地」，結合中科與南科園區的廠商，藉由科學園區的產業群聚優勢，打造全台最大的智慧機器人基地。科技部長陳良基說，近年智慧機器人的市場蓬勃發展，科技部將會打造良好環境，鼓勵年輕人投入創新與創業。

科技部今天上午舉辦「自造者大聯盟成立－大師灌頂分享會」活動，邀請國際機器人足球聯盟（FIRA）主席Jacky Baltes、自造空間TechShop的創辦人之一Paul Duggan演講，並分享國際經驗。

智慧機器人創新自造基地為科技部「AI元年」計畫之一，從今年起4年，投入20億元的前瞻預算，預計協助成立50家新創公司，培育4000開發人員並自行製造出30組以上的關鍵技術或產品。

陳良基表示，美國從10年前開始，就已著手打造自造基地，提供各式硬體工具與環境讓開發人員能無後顧之憂的進行研發。雖然自造基地的概念在台灣才剛起步，但是年輕人的創意與製造業的優勢都是台灣的強項。

根據科技部規劃，預計每年培育1000名AI領域的工程師，帶動台灣在AI產業的發展。此外，從3月份推動自造基地以來，中科、南科己集結99所學校、15個社群團體、11間學研機構和30家企業，並舉辦多項賽事。

陳良基表示，科技部希望透過基地建置，並引進國外優秀團隊指導，打造良好環境，協助年輕人實現創意。此外也與日本、及泰國科學園區合作，帶動台灣智慧機器人發展。