改建等了4年 台東火車站明年5月完工

台東火車站改建工持已完成82.2%，預計明年5月完工。（記者王秀亭攝）

2017-10-31 13:58

［記者王秀亭／台東報導］台東火車站改建於102年動工後，歷經包商跳票、重新發包後多次流標，導致工程延宕等風波後，終於將在明年5月完工。

鐵路改建工程局進行花東27個車站改建，台東縣8個車站已有關山、山里、海端、瑞和、鹿野、池上、瑞源等7站完工，歷時最久的台東站改建，目前進度已完成82.2%，僅剩戶外棚架商店區、景觀區等尚未完工。

立法委員劉櫂豪表示，台東火車站改建因兩度廠商跳票，一度停擺2年，增加預算重新招標後，才在104年底重新動工，斥資3.8億的台東站改建，近來卻接獲不少民眾反應，面對車站左側的風雨走廊及廁所未在改建之列，恐在工程完工後，無法與改建後的車站景觀融合。

劉櫂豪指出，風雨走廊是台東火車站再造的起始點，92年設計發包，有特色的設計雖然在這次改建留下來，但年代久遠應再補強，因而在今天上午與鐵改局人員現勘，預估補強經費需五百萬元，盼鐵改局追加預算一併補強。

建築師甘銘源表示，風雨走廊與廁所應與此次車站改建一併提升品質，廁所老舊屋頂只要重新更新，風雨走廊的鋼骨結構除鏽後再上漆即可。

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台東火車站改建將於明年五月完工，立委劉櫂豪（右二）、縣議員洪宗楷（右一）對鐵改局提出建議。（記者王秀亭攝）

立委劉櫂豪建議92年完工的風雨走廊及廁所能納入這波改建範圍。（記者王秀亭攝）