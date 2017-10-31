推廣台南漁特產 11月18日熱鬧辦桌

南縣區漁會推廣台南漁特產，11月18日在南鯤鯓代天府廣場舉辦產業文化活動，辦桌半價大優待，歡迎大家來逗熱鬧，11月1日起開始開放訂桌，每桌10道料理。（記者王涵平攝）

2017-10-31 13:48

〔記者王涵平／台南報導〕南縣區漁會推廣台南漁特產，11月18日在南鯤鯓代天府廣場舉辦產業文化活動，辦桌半價大優待，歡迎大家來逗熱鬧，11月1日起開始開放訂桌。

南縣區漁會今日召開記者會，理事長李武龍、常務監事周萬松、總幹事陳崇德公開活動當天席開120桌的10道料理，總價5000元，將以半價2500元提供品嚐。同時展出包括虱目魚、牡蠣、白蝦、文蛤、石斑魚、鱸魚、台灣鯛等新鮮海產現品。

陳崇德指出，18日除了免費供應1000碗海產粥，虱目魚造型鑰匙圈DIY200份材料，現場教學製作。古漁業文化表演：唱數魚苗、撒手網、綁螃蟹、虱目魚去刺、穿蚵串；漁村社區民俗技藝表演：扯鈴、家政班舞蹈表演。

還有刮魚鱗、夾文蛤、剝蝦仁、剖蚵仔等趣味競賽，熱鬧盛況可期。

10道料理分別是，秋月晨露一夜干、蒲燒台灣鯛詩情飯、樹子清蒸石斑魚、和風蒸籠蝦、彩疏茄汁燒鱸魚、南瀛海鮮湯、陶燒文蛤燴彩蔬、八寶蚵捲、古早味虱目魚漿刺瓜封、四喜水果等，1日起開放訂桌、額滿為止，報名電話067235483。