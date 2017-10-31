罕病》肚子痛不要忍 小心脊椎腫瘤找上門

2017-10-31 13:53

〔記者廖淑玲／雲林報導〕肚子痛千萬不要忍，小心脊椎腫瘤找上門，即使是只有百萬分之3的機率，也不容輕忽。

29歲的林佳玲因右腹疼痛多月，甚至造成腳麻無力、無法排尿，連走路都沒辦法，到多家醫院求治都未見好轉，直到今年6月經虎尾若瑟醫院神經外科醫師孫立偉確診為「胸椎腫瘤」並安排手術治療，切除腫瘤，術後良好，今天特別回院感謝若瑟醫療團隊，讓她恢復重生。

林佳玲說，她肚子痛了好幾個月，直到6月12日因無法解尿，凌晨被送到若瑟醫院急診，隔天由泌尿科門診醫師安排尿路動力學及腰椎核磁共振等相關檢查，並懷疑可能是神經方面的問題，建議住院治療。

經院方安排會診神經外科醫師孫立偉，最後確診林佳玲是「胸椎腫瘤」，緊急手術治療，切除腫瘤，經病理科切片化驗是良性的「許旺氏細胞神經瘤」，術後病患復原良好，上個月進行腰椎核磁共振檢查後確認病癒，病患的日常生活作息也都恢復正常。

今天林佳玲特別到院獻花感謝醫療團隊，孫立偉指出，「許旺氏細胞神經瘤」發生原因不明，好發年齡層或性別在文獻上都無特別紀載或統計，好發的部位為腦部、頸椎、胸椎及腰椎等，雖然機率只有百萬分之3，仍提醒民眾若是發現疼痛的部位一直沒有改善，且陸續併發其他不適的症狀，就有可能是神經痛，也有可能是腫瘤大到壓迫其他部位，一定要趕快就醫，及早發現及早治療，別讓病痛影響生活品質。

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