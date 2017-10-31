綠鬣蜥變美食料理？洪宗熠：外國人也不敢吃豬血糕

綠鬣蜥在台繁殖氾濫，恐造成環境破壞。（資料照，記者陳冠備攝）

2017-10-31 13:46

〔記者陳冠備／彰化報導〕外來寵物品種綠鬣蜥在台灣幾乎沒有天敵，造成繁殖氾濫，雖有地方政府辦理獎勵收購，可是依然抓不勝抓。立法委員洪宗熠上週在立院質詢中林務局長林華慶：「如果綠鬣蜥非保育類動物，可否開發成料理」，此言一出成為網路媒體笑柄。為此洪宗熠說，因為國情不同，所以覺得綠鬣蜥噁心，就像國人愛吃的豬血糕，外國人也不敢吃。

洪宗熠表示，綠鬣蜥入侵台灣，政府一直未提出妥善方法，所以在質詢時才會用建議開發料理的方式，其實在中南美洲與東南亞國家中，當地人民都有把綠鬣蜥當食物食用的習慣，包括在台的外勞都有去捕捉後，燒烤食用的事實，所以才會提議請農委會找外勞來捕捉的解決辦法。

洪宗熠說，吃綠鬣蜥是否能拯救環境，還有待商榷，因為我們從小就被灌輸哪些食物可以吃，哪些不能吃的觀念，不過像台灣美食豬血糕，就被CNN、英國旅遊網站等評為噁心食物，那就是國情不同而已，另外還有臭豆腐等，外國人也是避而遠之，真要開發料理還是要以國人能接受程度為主。

對此有不少網友留言，「想吃看看」、「樹上的雞肉」，但也有人指出台灣綠鬣蜥多是野放，生活在河堤，恐有嚴重污染問題，不建議食用。