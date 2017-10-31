曾遭家暴留陰影 問題男童強制送醫

2017-10-31 13:54

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕苗栗縣一名就讀國小的12歲男童，幼時因父母離異，遂由父親撫養，但幼時經常受到爸爸暴力相向，雖後續社會處有介入有轉介寄宿家庭照顧，但仍有多重情緒障礙、憂鬱、過動等傾向。

國小三年級時父親過世，男童由媽媽接回照顧，但因媽媽日間工作也無暇照顧，使男童在校期間陸續有行為偏差、甚至毆打同學、老師等問題，雖曾遭轉介至南投社福機構安置，但後又因機構超收學童遭關閉，該生又返回原校就讀，上週又因行搶便利商店，遭苗栗地方法院裁處強制送醫治療中。

校長表示，該男童從小就有接受治療，定期服藥，平常也很喜歡上學，愛與同學互動，但每到傍晚時，疑似因藥效減退，情緒較容易失控，校方也有向縣府申請替代役男陪同，並與社福單位、警局協力關懷男童就學情況。本月19日，男童因懷疑同學踢倒他的美術器材，遂於對方發生衝突，老師勸架竟也被男童打傷。

上週五，男童至學校附近便利商店要買東西，但因曾在該店行竊而被列入拒絕往來戶，男童不滿竟用搶的，但後經警察及校方勸說後仍將商品歸還。苗栗地方法院目前裁處將男童送醫治療。

校長則表示，校方不會拒收任何孩子，也沒有接到其他學生家長反映不跟該生同班，「我相信人信本善，希望能與各單位合力化解他幼年的陰影，不讓他長大後成為更大的社會問題。」

☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆