因應觀光新南向政策 觀光產業跨域創新媒合會菊島登場

2017-10-31 13:55

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕台灣近年來力倡新南向政策，積極爭取觀光轉型，由交通部觀光局主辦的「輔導旅行業轉型拓源計畫案」列車，結合經濟部經濟部兩大資源:中國生產力中心及資策會，今日開抵澎湖，輔導業者升級轉型、強化競爭力。

今日觀光產業跨域創新媒合會，由台華網承辦，包括踩線及產業媒合會兩大主軸，兵分兩路，在國立澎湖科技大學舉行研習及創新媒合會，另一方面則邀集旅遊業者，參觀澎湖國家風景區管理處力推的四大社區行程；台華網董事長許傳辰表示，開發原汁原味的台灣社區行程，是近來觀光旅遊的重點。

創新觀光產業媒合會，全國分為北宜基區、桃竹苗區、中彰投區、雲嘉南區、高屏區、花東區、離島區等7區，整合各區域縣市政府與國家風景區管理處特色景點、特色美食及遊憩活動上、中、下游廠商，旅行社及新創電商參予跨域、跨區、跨境，多元媒合會，期許藉區域整合，共同合作開發具創意、價值的體驗型行程設計；建立起旅行業與其他觀光產業間良好交流的媒合管道，並鼓勵業者包裝優質具創意產品輔導，結合新創電商輔導免費上架。

下午由資策會輔導智慧觀光創價聯盟開講【旅創專場】引進結合多元電商平台，攜手觀光產業結合國際資源，開拓國際通路，透過策略聯盟可以提升觀光相關產業風險控管能力，為地方創造更多的就業服務機會與商機。為臺灣觀光的總體競爭力與價值提昇，進而帶動整體經濟的發展。