路線途經展區 花博國際馬拉松邀報名

「2018台中世界花卉博覽會國際馬拉松」宣傳記者會，市議員陳清龍（左起）、副市長林依瑩及大台中不動產開發商業同業公會理事長紀吉川，一起宣告活動正式開跑。（記者歐素美攝）

2017-10-31 13:38

〔記者歐素美／台中報導〕2018台中世界花卉博覽會明年將在豐原、后里、外埔同步登場，市府運動局與繁榮葫蘆墩促進會、大台中不動產開發商業同業公會將於明年2月25日舉辦「花博國際馬拉松」，沿途經過豐原、后里、外埔區，更納入后豐鐵馬道、泰安櫻花、水流東桐花道、麗寶樂園等台中知名景點，副市長林依瑩鼓勵民眾踴躍報名參加，體驗感受台中的美麗。

市府今天舉辦「2018台中世界花卉博覽會國際馬拉松」宣傳記者會，由花博吉祥物歐米馬、世大運中華隊滑輪溜冰奪牌選手楊合貞、柯福軒及台中市體育總會滑冰委員會的滑冰小選手表演「滑冰旗兵-旗開得勝」，熱鬧揭幕。

副市長林依瑩在運動局長王慶堂陪同下出席，與兼任繁榮葫蘆墩促進會理事長的市議員陳清龍及大台中不動產開發商業同業公會理事長紀吉川等共同進行起跑儀式，宣告活動正式開跑，邀請民眾共襄盛舉。

林依瑩表示，明年9月花博試營運，在此之前舉辦馬拉松，路線途經花博展區所在地區，是非常難得的路跑活動，名額共計1萬人，鼓勵民眾踴躍參與，讓大家看見台中，也讓國際看見花博的精彩。

市議員陳清龍表示，花博讓世界看見台中是大家共同目標，台中舉辦花博難得，台中人應要把自己當作主人，有當主人的熱情，因此繁榮葫蘆墩促進會與市府及民間社團合作舉辦花博馬拉松，路線途經后豐鐵馬道、花樑鋼橋、九號隧道、泰安櫻花、水流東桐花道及麗寶樂園等大台中山線地區主要景點，希望讓跑者能領略在地風光，同時為花博宣傳。

花博國際馬拉松規劃全馬組42km，限額3000人；半馬組22km，限額3000人；挑戰組12km，限額2000人；樂活組6km，限額1500人參加；天使組3m，限額500人，共計10000個名額。其中，天使組提供身心障礙者免報名費參加，鼓勵身心障礙者能共襄盛舉，欣賞沿途景色之美，並走出自我。

目前天使組已有312人報名，其他4組則有8000人報名，報名至11月30日截止，可上網報名，詳情請洽繁榮葫蘆墩促進會04-25286069。