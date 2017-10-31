二水日照中心 老人日托每月只收6000元

二水日照中心啟用。（記者顏宏駿攝）

2017-10-31 13:23

〔記者顏宏駿／彰化報導〕位於彰化縣二水鄉市區的公有零售市場閒置逾十年，被喻為全鄉最貴的「蚊子樓」，沉寂10多年，因為人口老化嚴重，老人日托需求爆增，公所提供場地，由衛福部彰化醫院進駐經營，每個月僅收6000元，成為彰化縣目前收費最便宜的日照中心，今天舉行揭幕啟用儀式。

20年前，時任二水鄉長的許景輝，為解決市區內攤販林立的窘況，向省府爭取經費打造「公有零售市場」，打算解決二水鄉員集路市菜販林立的問題。前鄉長立意雖佳，但鄉民早已習慣在街頭買菜，即使公有市場「美侖美奐」，鄉民就是「不賞臉」，以致閒置至今，被喻為二水鄉地價最貴的「蚊子樓」。

這棟樓高3層的「蚊子樓」沉寂近二十年，如今終於「活化」，現任鄉長鄭蒼陽有鑒於鄉內老年人口遽增，日托需求恐急，找來衛福部彰化醫院合作，經中央及縣府補助約600萬元，將2樓上百坪的空間，打造為「二水老人日間照顧中心」。

彰化醫院院長謝文淮表示，這裡的最大特色是空間特別寬敞，由公共醫療支援照護，月費破盤僅6000元，中低收入等弱勢家庭另有補助，也有交通車接送，這是彰化縣首間由公立醫院進駐經營，也是收費最低廉的日照中心。

謝文淮說，中心設主任一名，護理師一名，一名社福員照顧八位老人，最多能收30名。

鄉長鄭蒼陽表示，公立零售市場閒置多時，好不容易讓它活化，這裡位於二水的市中心，鬧中取靜，交通最方便，早上子女將父母送來，晚間帶回家中。

蚊子樓變身美侖美奐的老人日照中心。（記者顏宏駿攝）

蚊子樓變身美侖美奐的老人日照中心。（記者顏宏駿攝）