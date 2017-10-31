百年老店拚轉型 中華郵政推「無人郵局」

2017-10-31 13:15

〔記者陳宜加／台北報導〕成立超過120年的中華郵政，為順應社會新需求，積極推動業務轉型，董事長王國材今天宣布，朝「智慧物流」、「數位金融」及「長照服務」3大經營目標邁進，確保公司永續經營，同時預計明年第1季於台北金南郵局啟用數位郵局，建置各式自助服務機、i郵箱、平板電腦等行動上網設備與數位互動牆，提供數位金融新體驗。

在「智慧物流」方面，隨著物聯網興起，電子商務蓬勃發展，帶動小包及包裹運遞需求，中華郵政因應市場趨勢，以顧客需求為導向，透過資訊、通訊技術整合收寄、封發、運輸、投遞、倉儲等動態資訊，強化作業管控、優化郵遞流程，提升效率及服務品質。

中華郵政現正積極於全國佈建iBox智慧取件箱，預計民國108年底將建置超過2000座，提供客戶多元選擇；另結合關務作業，積極推動「貨轉郵業務」、「保稅貨物郵遞出口業務」及「自由貿易港區貨物郵遞出口業務」，並申設「郵政出口貨棧」，提供跨境電商物流一條龍郵遞服務，另規劃興建「郵政智慧物流園區」，提供完整物流供應鏈，預計將於民國110年竣工。

此外，響應政府綠能環保政策，持續推動綠智能電動車隊，年底導入1627輛電動機車、12輛電動四輪車，112年全面汰換8946輛電動機車、2200輛電動四輪車。

「數位金融」發展方面，中華郵政指出，持續強化網路郵局及手機「e動郵局」功能，積極開發多元電子支付、網路投保，並推動虛實整合之金融服務，朝數位化、智慧化方向邁進。繼去年12月16日開辦ATM無卡提款服務後，今年10月12日擴展至「跨行無卡提款」，便利其他銀行客戶透過郵局ATM享有便捷服務。

在行動支付方面，中華郵政已推出「行動VISA卡」及「行動金融卡」，將實體金融卡整合進NFC手機。另因應電子商務蓬勃發展，今年開辦跨境電子支付服務。

此外，為提供民眾虛實整合的數位金融體驗，中華郵政預計明年第1季於台北金南郵局啟用數位郵局，建置各式自助服務機、i郵箱、平板電腦等行動上網設備與數位互動牆，提供數位金融新體驗。

未來將再設置「虛擬櫃員機（VTM）」，提供開戶、申請即時製發金融卡、網路郵局、存款證明、銷戶、掛失、申請、轉帳、繳費等24小時自助服務，成為「無人郵局」示範點。