中市府獲贈櫻花苗 植栽新社期成櫻花林

2017-10-31 12:51

〔記者張菁雅／台中報導〕台日文化經濟協會會長黃天麟今天率團拜會台中市長林佳龍，代表捐贈3年600株河津櫻苗木給台中市政府。林佳龍表示，台中市花為山櫻花，河津櫻苗木的移植將更加豐富台中市櫻花品種多樣性，期待櫻花成林，吸引更多日本遊客來到台中遊玩。

台中市政府與台日文化經濟協會在市府，舉行河津櫻苗木捐贈備忘錄簽署儀式，台日文化經濟協會將分3年捐贈600株河津櫻苗木給市府。

林佳龍表示，台中市花為山櫻花，河津櫻苗木將更加豐富台中市櫻花品種的多樣性，市府規劃將它們種植在氣候適宜櫻花生長的新社區，形成一片櫻花林，搭配白冷圳及新社花海，期待每年櫻花盛開時，可以吸引更多日本遊客來到台中，也讓台中成為名符其實的台灣花都。

黃天麟指出，過去日本很多櫻花移植台灣種植都不太會成功，而河津櫻比較適合台灣的環境，且花期長、樹齡也長，因此選擇捐贈河津櫻苗木給市府，希望這個計畫能夠成功，在5、6年甚至10年之後，苗木能長為一片美麗的櫻花林，成為台中獨特的觀光景點。

建設局也說，自民國90年起，新社區就在區公所、復盛里環保公園、陸軍602旅旁周遭道路等處，陸續種植山櫻花為行道樹；經過10餘年的培育，已有上萬株山櫻花、富士櫻及八重櫻等品種櫻花，打造出令人驚艷的「新社櫻木花道」。