新農拿不到農民資格 農業幽靈人口無保障

宜蘭許多新農是農業上的幽靈人口，無法加入農保。（記者簡惠茹攝）

2017-10-31 12:47

［記者簡惠茹／宜蘭報導］宜蘭縣內許多新農的農民身分在認定時受到阻礙，不但沒辦法加入農保，更拿不到任何補助，等於是農業上的幽靈人口，新農們今天到宜蘭縣員山鄉農會陳情，希望中央改採實際務農所得認定。宜蘭縣政府農業處表示，會向中央反映，並尋找適切的修法方向。

綠黨中執委且在宜蘭務農的吳紹文指出，近幾年來，宜蘭縣從全國各地和國外新移入的務農家戶眾多，以員山鄉為例，粗估已超過百戶，人數更超過200人，可是新農們卻因為法令的限制，遲遲無法加入農會、更無法納入農民保險和農民健康保險。

吳紹文說，加入農民保險最困難的部分，就是要符合「須持有自用地0.1公頃」或「承租地0.2公頃」，但是宜蘭農地價格高漲，0.1公頃就要200萬到300萬元，新農根本買不起；另外，大多數地主因為過去375減租的原因，有的佃農透過租約拿到地，所以現在農民會擔心是不是會有一樣的事情發生，不願意簽租約。

因為農民資格不被國家認可，這群新農面臨許多權益受到損害的情形，例如他們實際上有從事農業工作，可是卻沒有農保，吳紹文就曾經因為務農被刀片切傷眼皮，沒辦法使用農民健康保險，而且新農也只能以「地區人口」類別而非「農民身分」類別加入國民健康保險，兩者保費差距462元，農民保險的生育、殘障、喪葬給付和津貼，甚至未來的農民退休給付，新農完全拿不到。

「真的希望孩子出生前，可以加入農保。」懷孕已經5個半月的吳佳玲是有田有米的農場負責人，她表示，她已經來宜蘭全職務農邁入第4年，耕作3甲多的地，也有經營自有品牌有田有米，平均每年銷售稻米相關品項產值超過70萬元，可是卻遲遲沒有農民資格，因為她沒有自有農地，更有沒有租地契約，無法加入農保，也沒辦法享有農民健康保險。

今年22歲的青年農民龔哲敬已經回宜蘭耕作2年，務農期間發現，宜蘭的代耕業需要多加投入人力，可是他也因為沒有農地，沒有租約，所以不能申請機具補助，只能咬著牙投入超過一百萬元買台二手的收割機，他說，如果有農民身分，他就可以申請補助買新的機具，真的很不公平，政府這樣如何鼓勵年輕人投入農業？

吳紹文表示，我們知道農保資格事涉中央職權，但農會是農民的靠山，希望宜蘭縣農會能主動為新農發聲，爭取農民權益，建議農民資格改採實際務農所得認定，每年收入超過264000元的農民即可加入農會，就可以申請農民保險和農民健康保險，所得證明採用販售農產收據，例如農民收據，佐以貨運宅配出貨單，由農會逐案審查。

宜蘭縣政府農業處長陳德星表示，為解決農民租地的疑慮，縣府會找想新農和老農來媒合，如果政府出面協調說明，或許能讓老農比較不擔心實際簽訂租約，解除他們的疑慮，另外，我們也會找來新農討論，將意見跟中央反映，討論有沒有可行方式，或是修法方向。

宜蘭許多新農是農業上的幽靈人口，無法加入農保。（記者簡惠茹攝）

吳紹文指出，他們有實際務農所得證明，但是還是無法加入農保。（記者簡惠茹攝）