「尿布木乃伊」上街 不給發票就搗蛋

創世基金會今與羅東小甜甜幼兒園合作，小朋友扮成「尿布木乃伊」，萌樣吸引不少民眾響應。（記者張議晨攝）

2017-10-31 12:34

〔記者張議晨／宜蘭報導〕小朋友萬聖節不要糖果卻改要發票？今為萬聖節，羅東小甜甜幼兒園孩童卻一改「不給糖就搗蛋」的作法，變裝上街「募發票」。為了配合萬聖節應景，小朋友化身各類卡通人物，還呼應植物人需求，變身「尿布木乃伊」，沿途向民眾、路人募集發票，因模樣「萌」翻天，首次上街業績「搶搶滾」。

創世基金會羅東院院長陳純妍表示，發票是基金會推動植物人照護主要的經濟來源之一，然而，受到電子發票及千萬大獎影響，民眾惜捐，創世今年上半年發票募集數與往年少掉200萬張。

陳純妍說，植物人照護是細水長流工程，少掉發票經濟收入，必須更努力募集，今年特別結合萬聖節與幼兒園合作，號召小朋友加入募集行列。

今超過百名幼兒園孩童扮演各式卡通人物，有人扮成殭屍，有人則扮成吸血鬼上街，還有小朋友扮成「尿布木乃伊」，看到民眾行經立即大喊「拜託你們捐發票」、「不給發票就搗蛋」等口號，民眾禁不起小朋友「萌樣」，紛紛捐出發票，用最實質行動，來呼應植物人需求。

小甜甜幼兒園園長俞劉瓊真指出，活動是一種機會教育，讓孩子了解弱勢植物人與照顧家庭背後辛酸，也教育他們好是不分大小，小小力量的累積也能幫助社會。

遊街對行經派出所，警員還慷慨解「發票」，場面溫馨。（記者張議晨攝）

創世基金會今與羅東小甜甜幼兒園合作，上街募集發票。（記者張議晨攝）