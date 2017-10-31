高雄輕軌明起收費 稽查員將加強查票

2017-10-31 12:40

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄輕軌今天是最免費試體驗最後一天，有興趣民眾可把握機會﹔明天（11月1日）開始將啟動收費、稽查機制，上車需刷電子票證或在車站購買票卡，若被稽查逃票、將罰原票價50倍、1500元。

高市捷運局長吳義隆表示，為鼓勵民眾養成刷卡搭輕軌習慣，自今年11月1日至明年2月28日止，持電子票證者刷卡者一律銅板價10元（僅原價3.3折，轉乘其他運具或敬老及博愛身分均不另提供優惠），現場購票則維持原價30元。

高雄捷運公司副總林誌銘說明，高雄輕軌第一階段14站採一段票收費，車站月台及列車上均有刷卡機，民眾最遲需於上車後立刻完成刷卡、以免受罰；搭車一趟刷卡一次，下車勿需再刷卡。

無電子票證者，可於月台售票機購買紙票（單程票30元）若使用電子票證，目前僅一卡通及遠鑫卡（Happy Cash）可以刷卡使用。

林誌銘進一步指出，輕軌正式收費後，輕軌票證稽查人員將同步執行稽查及驗票工作，稽查員會配戴服務識別證、身著黑色稽查背心及帽子，民眾如遇稽查員查驗票時請主動配合。

無票乘車除需補繳當趟車資，另依法處罰50倍原票價（30元）違約金；拒絕配合查票者，依法可處1500元以上，7500元以下罰鍰，籲請民眾勿貪小失大。