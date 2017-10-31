台船董事長：接手獵雷艦 只欠機會

台船成立學院，因應人力老化、缺工困境。（記者黃旭磊攝）

2017-10-31 12:18

［記者黃旭磊／高雄報導］台船董事長鄭文隆上午於台船學院揭牌儀式表示，台灣在造船、海工產業面臨人力老化、人才短缺困境，推動國艦國造、離岸風電有困難，至於是否接手獵雷艦，「有能力、有意願，但還要等國防部政策指示，只欠機會。」

台船學院揭牌儀式上午舉行，鄭文隆、中國造船暨輪機工程學會理事長蔡進發、嘉鴻遊艇集團執行長呂佳揚、龍德造船董事長黃守真及台船學院院長江枝文等業界人士參與，鄭文隆被問及接手獵雷艦一事，他說，有能力、也有意願，也重新審視當初標案內容並評估可行，但賴院長（行政院長）還沒接洽，就等國防部政策指示。

蔡進發說，台灣造船業每年有6百多億元市場，4、5大船廠家都面臨退休潮，人才嚴重斷層。

台船總經理曾國正透露，與慶富競標獵雷艦標案金額較低，很可惜抽籤輸了，當時標案設計及人員都在，已重新評估接手可能性，但國防部與慶富合約，以及慶富跟義大利、美國廠商合約等3方面都沒法插手，「同業有難不多說，只能等待。」

曾國正說，1年合約量有2、3百億元，在國艦國造方面，台船現有潛艦設計及茄比級（GUPPY）潛艦延役等2個案子，明年海軍海塢登陸艦、海巡署4千噸及6百噸巡防艦都將招標，預計將現有接單95%商船比例，調整到一半為國艦及風電業務，「比較不受航運景氣影響。」