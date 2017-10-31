新北夜市新月祭 免費吃雞排、珍奶

新北市市場處將於本週末舉辦「新北夜市新月祭」活動，邀集板橋湳雅夜市、樹林興仁花園夜市、汐止觀光夜市和永和樂華夜市擺攤。（記者賴筱桐攝）

2017-10-31 11:58

〔記者賴筱桐／新北報導〕台灣夜市文化和小吃揚名國際，成為觀光特色，新北市市場處將於本週末舉辦「新北夜市新月祭」活動，邀集板橋湳雅夜市、樹林興仁花園夜市、汐止觀光夜市和永和樂華夜市擺攤，推出古早味童玩、雞排及珍珠奶茶限量免費領取活動，現場消費兌換摸彩券，還可抽獎iphone8。

市場處處長謝俊隆指出，新北夜市有許多特色美食，包括湳雅夜市的烤魷魚、炒麵麵包；樂華夜市的天使雞排、營養三明治；興仁花園夜市的黑噜嚕粉圓、起士章魚燒；汐止觀光夜市的辣椒燒烤、蠔門海鮮等，總計65個平價美味的攤位，想嘗鮮的朋友千萬不能錯過。

謝俊隆表示，活動每天下午3點及5點推出「整點報食」，前100位排隊民眾可免費領取雞排、珍珠奶茶、芋頭冰等夜市小吃，晚間7點推出「新月祭抽抽樂」，最高可抽中500元抵用券。

另有全天候開放的復古童玩體驗區及「童遊新月祭」，12歲以下小朋友可以抽竹蜻蜓點水、沙畫、綠豆沙牛奶禮物，想要抽到iphone8的民眾，只要完成指定任務，或在現場消費可獲得摸彩券，獎項包含iphone8、43吋電視、小小兵拍立得等。

活動時間11月4日及11月5日下午2點至晚間10點，地點在新月橋（新莊端），當天攜帶環保餐具者，可到服務台兌換小禮物。