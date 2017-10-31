上傳家裡煮的「暗黑料理」 網友直呼：好可怕

第一道菜裡有秋葵、甜菜根、「紅色火龍果」。（圖擷取自爆料公社）

2017-10-31 14:03

〔即時新聞／綜合報導〕許多人經過一整天的上班、上課，回到家最期待的就是已經煮好、熱騰騰的飯菜，根據「爆料公社」，事主將自己媽媽煮的「暗黑料裡」拍照上

傳，讓網友直呼「好可怕」、「吃了百並不侵、藥到命除」。

文內提及的有三份「暗黑料理」，第一道菜裡有秋葵、甜菜根、「紅色火龍果」，第二道菜加入「白色火龍果」與韭菜、絲瓜、蛋一起煮，第三道菜有絲瓜、秋葵、地瓜葉混在一起煮成一鍋。

事主表示，「我媽煮菜時間很長，至少都要兩小時；煮出來成品總是很詭異，而且當天煮得通常吃不完；一般家庭飯桌上可能是三菜一湯，因為我媽媽很愛煮湯，我家則是『四湯一菜』！」

於《爆料公社》臉書專頁po文，網友紛紛回應：「 簡直是減肥菜單...」、「我突然覺得我吃的真好」、「精力湯的概念，建議果汁機打一打，喝!!!」、 「四湯一菜是什麼畫面」；還有網友鼓勵事主說：「你要加倍努力賺錢，好帶你爸媽去吃好一點的料理，加油！」

第二道菜加入「白色火龍果」與韭菜、絲瓜、蛋一起煮。（圖擷取自爆料公社）