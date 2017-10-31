PTT恐明天才能修復 鄉民怒吼：世界末日

2017-10-31 11:43

〔記者吳柏緯／台北報導〕全台最大的社群平台「台大批踢踢實業坊（PTT）」昨晚無預警當機，目前已超過12個小時，尚未修復。不少民眾哀號，出現焦慮、精神不集中等戒斷症候群，更有民眾表示，無法上PTT確認任何消息，彷彿與世界脫節。

PTT官方稍早在臉書上表示，當機的原因是磁碟陣列壞掉了，需要重新設定。目前的補救方式是先用舊機器來儘快恢復服務，但有可能要到明天才能好，除此之外，也要觀察舊機器運行的狀況。PTT官方也透過臉書也呼籲鄉民，今天先出去呼吸新鮮空氣。

而因為PTT無法使用，從昨天開始就有不少鄉民表示感到焦慮、不安，今天上班時更是精神難以集中。也有鄉民提到，PTT是精神糧食，一日不用便覺面目可憎

對不少使用者而言，PTT不但是社群平台，也是獲悉資訊的重要管道，因此從昨天開始彷彿就像與社會脫節。一名資深鄉民就表示，今天上午要確認某項資訊，下意識打開PTT，才想起已經當機；另一名資深鄉民則說，昨天竟為了確認PTT是不是當機，而試圖連上PTT確認。

主機可能要到明天才能修復的消息一出，不少鄉民大喊簡直「世界末日」，不過也有人苦中作樂表示，今天是萬聖節，鄉民可以一起上街扮演「沒PTT可用的喪屍」。