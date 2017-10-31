嬰兒送托無照保母死亡 社會局長：絕非「政策殺人」

市議員洪金福抨擊托育一條龍政策殺人。（記者張菁雅攝）

2017-10-31 11:28

〔記者張菁雅／台中報導〕台中市政府推出「托育一條龍」政策，解決家長托育問題，市議員洪金福今天質詢時指出，一對原住民夫妻將女嬰交給保母帶，才1天女嬰就窒息死亡，根本是「政策殺人」。社會局則澄清，托育一條龍的保母都有合格證照，該案是送到不合格保母，已移送司法調查。

洪金福表示，這對住在后里區的原住民夫妻一直很想要有個孩子，妻子到39歲才生下期盼已久的女嬰，他們依循托育一條龍政策，找了一位受完訓練的幼保系學生到家裡帶小孩，沒想到才1天，女嬰就因窒息夭折。

洪金福指出，據他了解，這些到家協助帶小孩的人員，只受過一個星期的「專業訓練」，根本沒有通過保母考試，正式取得保母證照，這樣竟然可以協助帶新生兒？

社會局長呂建德表示，他深表遺憾，但不接受「政策殺人」的指控，托育一條龍的保母都是合格的，而此案是交給不合格保母托育，該局已送依法調查；社會局也會透過各種管道，向家長加強宣導一定要送托到合格保母。

呂建德也說，成為合格保母需經過3道關卡，包括受過126小時訓練、通過居家托育考試，以及社會局每季到家訪視，因此絕非受一個星期的訓練就能成為合格保母。