社會救助複查開跑 土城公所下里服務

土城區公所設置複查收件服務專區，讓新、舊案件分流加速辦理效率。（記者張安蕎攝）

2017-10-31 10:13

〔記者張安蕎／新北報導〕社會福利津貼複查開跑，土城區公所設置複查收件服務專區，讓新、舊案件分流加速辦理效率。11月1日及2日於部分市民活動中心、里辦公處提供夜間收件服務，11月4日上午9時至下午5時提供假日收件，延長服務時間及服務據點，民眾申辦快速又便利。

社會人文課長許丕忠表示，民眾辦理社會救助時，新案審核較為費時，會帶領至櫃檯受理，舊案則於本所1樓大廳另設「複查收件服務專區」辦理，現場有多位志工於現場協助，讓新、舊案件分流，增加收件效率。另外公所也特別於11月4日上午9時至下午5時提供假日收件服務，讓平日無法抽空辦理的民眾也可選擇在假日送件。

11月1日至11月2日晚上6時至8時至6個市民活動中心、里辦公處，由區公所人員定點收件，民眾可就近至指定地點送件申辦，免除長者或行動不便者往返奔波，及服務白天忙於工作沒有時間到公所送件的民眾，同時也可有效疏解臨櫃申辦人潮，縮短現場等候時間。

相關服務資訊已主動寄信通知每位當事人，夜間下里服務時間、地點等相關問題可電洽社會人文課02-22732000或上土城區公所網站查詢。