政府推電子發票 創世台東院發票量銳減

今天是萬聖節，創世台東院員工特地KUSO打扮，呼籲民眾順手將發票捐進創世發票箱。（記者王秀亭攝）

2017-10-31 10:02

［記者王秀亭／台東報導］節省紙張用量，財政部推行電子發票後，創世基金會回收的發票比高峰期銳減4成，創世台東院院長王玉鳳說，主因在部分民眾反應不知如何捐，或有千萬元中獎機會捨不得捐，南豐鐵花棧得知後表達設置發票箱意願，盼助台東植物人在地安養。

今天是萬聖節，創世台東院員工特地到新設發票箱的台東南豐鐵花棧，以俏皮KUSO裝扮，及搞笑抖肩舞，號召到台東遊玩的旅客，可以在度假之餘，隨手將發票投入南風鐵花棧設置的創世發票箱裡。

創世台東院院長王玉鳳表示，目前全縣有260個點設置創世發票箱，以人口數最多的台東市佔多數，最遠設點處到池上鄉，自從推動電子發票及千萬大獎，雖然民眾從網路操作就能指定電子發票捐給社福機構，但台東院發票量大受影響，今年每個月平均回收2萬4000張，中獎率只有0.3％。

王玉鳳指出，發票中獎收入皆是用來支持住民所需耗材例如尿布、奶粉等，收入相對減少，院民數卻不斷增加，院內多數植物人家庭經濟能力有限，耗材卻需要持續使用，因而有增設發票箱的必要。

台東南風鐵花棧營運駐店經理曾維宗說，原本台東開出發票的店家就不多，募集發票困難，希望藉由這次活動，吸引民眾將發票投入發票箱，簡單做愛心，就能幫助台東植物人安養服務。