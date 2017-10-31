台北七間咖啡老店 無法忘懷的好滋味

「明星」咖啡館坐落在西門町已60多年，許多文學巨擘包括白先勇、黃春明都是常客，店內最有特色的莫過於俄羅斯式的咖啡點心。（圖片取自「明星咖啡館」臉書）

2017-10-31 09:12

〔即時新聞／綜合報導〕台灣人愛喝咖啡，加上在便利商店、連鎖咖啡隨處可喝的現代，一年可以喝掉28.5億杯。然而，台北市仍有幾間堅持傳統的老咖啡店，在競爭激烈的咖啡市場中仍屹立不搖，是許多老台北人無法忘懷的好滋味。

根據《風傳媒》報導，「明星」咖啡館坐落在西門町已60多年，由一名俄羅斯的落沒貴族與建中畢業生，將原址在上海租界的咖啡館重新開張，許多文學巨擘包括白先勇、黃春明都是常客，店內最有特色的莫過於俄羅斯式的咖啡點心，俄羅斯軟糖更據說是以前俄國皇室的下午茶。

同樣位在西門町的「蜂大」咖啡也有60年歷史，不像現代普遍流行的蛋糕配咖啡組合，店內提供的點心像是合桃酥、綠豆糕、杏仁餅，與咖啡搭配起來別有一番風味。

「南美」咖啡位在「蜂大」旁，早上8點開門可以先享用火腿蛋三明治配美式咖啡，下午茶也有餅乾供顧客選擇。

「黑豆坊」則以復古外觀坐落在士林中山北路旁，印有玫瑰的杯子與典雅桌巾，讓人有英國下午茶的氛圍。

開設在立法院旁的「青島蜜蜂」，是不少立委到訪的老字號店家，特色是提供宮保雞丁、紅燒豬腳等商業午餐。

「聯禾」咖啡位在景美，咖啡用50年老烘豆機古法製作，再用比利時咖啡壺烹煮，該店也是景美地區的咖啡豆供應商之一，顧客可直接挑選回家。

台北車站附近的「王義」因主要從事器材與咖啡豆批發，裝潢樸實，但調煮咖啡仍令人感到相當專業，最大特色就是中午提供牛肉麵，吸引不少顧客慕名而來。