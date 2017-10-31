一週2隻秋老虎 吳德榮：菲律賓附近明恐有颱風形成

氣象專家吳德榮表示，最近乍涼還暖天氣多變，一週會有2隻「秋老虎」。（資料照，記者黃耀徵攝）

2017-10-31 08:10

〔即時新聞／綜合報導〕今（31）日白天起冷空氣緩慢減弱，氣溫逐漸回升，北部高溫約可升到24至26度，中南部則在28、29度。氣象專家吳德榮表示，最近乍涼還暖天氣多變，一週會有2隻「秋老虎」。

吳德榮在專欄「三立準氣象·老大洩天機」上表示，今晨紅外線衛星雲圖顯示，低壓雲系由東往西逐漸接近菲律賓，模式持續模擬它在進入南海，於明、後天（1、2日）前後，有機會發展成颱風，未來仍朝向中南半島前進，距離很遠、對台無影響。

吳德榮指出，明（1日）西半部天氣穩定，大都晴時多雲，高溫更可回升到28至30度，早晚仍偏涼、日夜溫差大；東半部也是多雲時晴，僅東北角有些微降雨機率。週四（2日）西半部晴朗穩定，白天高溫續升至30度以上，有「秋老虎」的味道；東半部水氣增多、有局部短暫雨。

吳德榮預估，週五（3日）另一波東北風南下，北部、東北部轉有雨，天氣明顯轉變，週六、日（4、5日）東北風影響，迎風面雲多、有局部短暫雨；冷空氣強度雖不及前一波，但北台灣氣溫變化的幅度還是很大。下週一、二（6、7日）天氣大幅回暖，西半部高溫回升至30度以上，又有「秋老虎」的感覺。