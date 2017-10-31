北部、宜蘭下探17度！ 明起東北風減弱氣溫回升

今天清晨台南以北及宜蘭低溫僅17至19度，其他地區低溫約22至23度；白天桃園以北高溫約23至25度，全天有涼意，中南部高溫約26至29度，日夜溫差仍大。（資料照，記者方賓照攝）

2017-10-31 06:25

〔即時新聞／綜合報導〕受東北季風影響，今天清晨台南以北及宜蘭低溫僅17至19度，其他地區低溫約22至23度；白天桃園以北高溫約23至25度，全天有涼意，中南部高溫約26至29度，日夜溫差仍大。

中央氣象局指出，今天降雨方面，迎風面的基隆北海岸、宜蘭地區及桃園以北山區有局部短暫雨，花東則偶有零星雨，中南部仍為晴朗穩定的天氣。空氣品質部分，今天中南部及馬祖、金門地區為橘色提醒（對敏感族群不健康），其他地區為普通等級，指標污染物為細懸浮微粒。雲嘉南局部地區及花東部分地區有揚塵發生（局部時段可能達紅色警示）。

另外今天台灣附近的東北風相當強勁，台南以北、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島及澎湖、金門、馬祖沿海、空曠地區及鄰近海域易有8至10級強陣風，浪高可達3至4公尺高。

氣象局指出，明起至週四東北季風減弱，白天氣溫明顯回升，各地高溫普遍都有26度以上，相當舒適溫暖，不過早晚仍偏涼，日夜溫差較大。週五至下周日北方另一冷高壓南下，東北風會再度增強，屆時水氣將增加。

國際都市氣象：

亞洲、大洋洲

美洲

歐洲、非洲

中國

各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 18 ~ 24 19 ~ 28 22 ~ 28 20 ~ 26

今天降雨方面，迎風面的基隆北海岸、宜蘭地區及桃園以北山區有局部短暫雨，花東則偶有零星雨，中南部仍為晴朗穩定的天氣。（圖擷自中央氣象局）

今日紫外線概況。（圖擷自中央氣象局）