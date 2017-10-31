10/31 各報重點新聞一覽

蔡英文總統率訪團過境美國夏威夷，與美國在台協會主席莫健會談。（總統府提供）

2017-10-31 06:14

自由時報

總統會莫健 允國防支出年增2％

美方多次關切台海軍力失衡問題，甚至多次點名台灣應增加國防預算支出，蔡英文總統昨在與美國在台協會（ＡＩＴ）主席莫健會談時承諾，台灣的國防預算將按照ＧＤＰ增加，未來每年國防預算支出和前一年相比會有二％成長，若有額外軍購案，再增加一％成長，加起來每年會有三％成長，若再有重大軍購案，動用特別預算支應。

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前9月新生兒僅14.3萬 人口死亡交叉恐提前

國發會每兩年的人口推估報告，原預估人口死亡交叉（即出生數低於死亡數）最快將在二○二一年、四年後發生。但依內政部最新統計，今年前九月台灣新生兒出生數僅十四．三萬人，死亡人口則攀升到十三萬人，今年出生數恐將是歷年次低、人口自然增加將改寫歷史新低；若趨勢無法逆轉，人口死亡交叉將提前兩年、後年就到來，進而造成未來工作年齡人口及扶養比等加速惡化。

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拆穿「開羅謊言」 南市將發補充教材

目前國高中歷史教科書提及「開羅宣言」，大多敘述日本是據此把台灣歸還交給中華民國，但常引發學者爭議，質疑是誤用開羅宣言，甚至變相為中國北京提供「一中原則」的法律基礎；台南市教育局昨表示，經教師與學者討論，擬出一份修正的課文文稿，將以公文方式發給市轄高中做補充教材，希望可讓學子對開羅宣言史實，有更深入及正確的認識。

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蘋果日報

連上12天班 恐復活

「一例一休」政策修法在即，勞動部長林美珠昨向行政院長賴清德報告預定今天公告的修法版本，涵蓋鬆綁7休1、加班核實計算、延長工時上限、特休假遞延、輪班間隔等5大面向。這次修法將鬆綁現行強制7休1制度，未來「14天休4天」，最長可連續上班12天。企業界及專家學者多表肯定，認為可讓勞工休假更有彈性；但勞團則批違背「落實周休二日」目的，堅決反對。立委則要求要有防過勞的配套措施。

無處安置 火爆小六童 回家毆母揍師

苗栗縣一名幼時受父親家暴的多重障礙男童，年僅12歲就涉犯妨害性自主、家暴等案件，被裁定保護管束，卻因安置機構爆發集體性侵案遭撤牌停辦，法院在找不到其他安置機構下，男童被「踢」回原生家庭及校園，但偏差行為未改，上月毆打母親，本月初又將老師毆打成傷，引發師生、家長恐慌，學者批相關單位卸責，法院說不能強制機構安置很無奈，縣府則說已提供男童經濟、諮商輔導等協助。

聯合報

川普前競選總幹事自首 通俄門爆炸性起訴

美國總統川普的競選總幹事馬納福和他的親信蓋茲卅日遭起訴，馬納福的罪名是和烏克蘭的親俄勢力串謀洗錢，金額達一千八百萬美元。馬納福與蓋茲卅日已主動向調查川普通俄門案的特別檢察官穆勒自首。

醫院刷卡免手續費 衛福部承諾協調

本報揭露衛福部開放民眾至醫療院所就醫可刷卡繳費，但卻必須自付手續費，多位立委昨天在立法院社福及衛環委員會質疑此事不合理，衛福部承諾將與金管會協調，朝向患者免收手續費，由銀行自行吸收。

中國時報

新北市長民調 侯友宜遙遙領先

明年新北市長選戰，藍綠陣營對此全台最大票倉都志在必得。根據旺旺中時媒體集團最新民調顯示，現任副市長侯友宜呈現一馬當先態勢，比較國民黨3位候選人，侯以45.2％的支持度強壓前台北縣長周錫瑋的17.1％。而如與民進黨檯面上最強的前行政院長蘇貞昌捉對廝殺，也以45.9％比31.5％取得領先地位。

律師登陸執業 項目擴大11倍

繼日前福建傳出要大舉招聘千名台灣教師後，大陸又將大幅放寬台灣律師執業範圍。大陸國台辦表示，從11月1日起，在陸的台灣律師執業範圍將擴大至237項，新增涉台合約糾紛、智慧財產權糾紛、與公司、證券、保險、票據等有關的民事訴訟，較以往擴大11倍。十九大後，大陸加快兩岸經濟融合進程，台灣人才西進大陸的「磁吸效應」也將進一步顯現。