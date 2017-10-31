「鹿港三和」最後一塊拼圖有望？「謙和行」後代提報保存許志湖古厝

「許志湖古厝」是鹿港「謙和行」家族祖厝。（記者劉曉欣攝）

2017-10-31 00:30

〔記者劉曉欣／彰化報導〕「鹿港三和」能再度在文資舞台一起發光發亮？端看「謙和行」後代提報保存「許志湖古厝」文資保存的審查結果！

「許志湖古厝」是鹿港「謙和行」祖厝，由於鹿港早年有「謙和行」、「合和行」、「大和行」等3間商行都有「和」字，就被稱為「鹿港三和」，其中，「大和行」就是鹿港辜顯榮家族；「謙和行」是鹿港泉郊主要郊商之一，由許志湖創立，定居在牛墟頭；「合和行」是大型船頭行，位於瑤林街。

「許志湖古厝」位於鹿港計畫道路忠孝路，如果計畫道路拓寬，立面就位於拓寬範圍，許家後代子孫許有正，提出文化資產保存申請；許有正強調，他希望留下許家祖厝，為鹿港國家歷史風景區留下歷史記憶！

彰化縣文化局正式行文給鹿港鎮公所，公文提到「許志湖古厝」已經由所有權人來提報文化資產保存，依照文資法的規定，「許志湖古厝」已擁有「暫定古蹟」身分，必須在6個月完成文資審議程序。

彰化縣文化局長陳文彬表示，申請提報後將送交文資審議大會進行討論，在討論結果未出爐前，「暫定古蹟」將視同古蹟，必須受到文資法的保護。

許有正表示，「許志湖古厝」距今超過100年，他認為「謙和行」早年在鹿港商貿發展史佔有一席之地，祖厝應該保存下來，讓後代見證鹿港全盛時期。

鹿港鎮長黃振彥表示，鎮公所已把計畫道路忠孝路、民權路到民族路段拓寬案，提案送交鎮代會，編列徵收土地預算約為9000萬元，拓寬長度為150公尺，將由代表會討論開發與否。

鹿港鎮公所建設觀光課長許弘華表示，如果該拓寬案由代表會審查通過，由於「許志湖古厝」已是「暫定古蹟」，原則上將會等文資審查結果出爐，再來進行土地徵收相關作業，由於「許志湖古厝」的立面在計畫道路的拓寬範圍，如果地主或文資審查同意易地遷移到古厝前庭，才有進行拓寬案，如果文資審查是全古厝保留，由於古厝位於巷道入口處，將讓拓寬案執行難度大幅提高。