學校主任細心察覺女學生錢多多 揪出大學援交狼法辦

2017-10-31 00:08

〔記者王俊忠／台南報導〕一位國中主任細心察覺13歲女生身上有異常多出的錢，追查出是男大學生涉用金錢誘拐外出「援交」，在住處車庫約見面、撫摸胸部與下體，並給女生400元，台南地院依兒少性交易防制條例等罪判男大生8個月徒刑。

判決指出，這名男學生今年就讀大三，105年9月24日下午透過網路臉書社群與13歲女生聯絡，提出600元援交價，要少女到其台南市的住處性交易，女方同意後，當晚7點許就到男方住處一樓車庫，任由男生伸手撫摸胸部與下體，事後，男大生拿了400元給少女。

9月27日上午，少女就讀學校的主任聽到少女要回宿舍拿200元，因為之前曾與少女父親聯繫，知曉其父親不會給少女這麼多零用錢，當下，打電話聯絡家長確認少女只從父親處拿到100元。在鍥而不捨追問下，少女終於坦承是跟男大生性交易、取得400元代價。

一審開庭時，男大生辯稱未與少女性交易，也沒有摸少女胸部與下體，是因為之前少女曾在外面說他在102年時碰過她，才給少女錢，叫少女閉嘴、不要亂說話。

法官根據少女與學校主任證詞均指是與男大生性交易收的錢，並非封口費；從少女與男大生兩人臉書聯絡對話，顯示男大生所說的600元是約少女性交易的費用，不是封口費；況且，男大生曾供稱早在102年間就約過少女給摸、他付錢的前例，證明兩人並非第一次性交易，有此前例可循，當男大生在臉書問少女「600要嗎？你來我家吧！」這些對話，更證明男大生與未滿14歲少女性交易的犯行。