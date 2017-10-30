遺憾！《鹿港乘桴記》高中推薦選文 洪棄生故居卻已拆

2017-10-30 23:57

〔記者劉曉欣／彰化報導〕真是太遺憾！鹿港清末生員洪棄生《鹿港乘桴記》獲選為高中國文課綱推薦選文，但他位於鹿港中山路的故居已在幾年前拆除，目前正在改建，令人嘆息！

小鎮資產公司執行長許書基表示，洪棄生故居就在鹿港消防分隊對面，幾年前在易主之後就拆除，目前正在改建中，他對此傷感不已，在故居後方的圍籬上，抄錄洪棄生的「痛斷髮」一詩，「我生跼蹐何不辰，垂老乃為斷髮民，披髮欲向中華去，海天水黑波粼粼」。

許書基指出，鹿港中山路在日治時期經過「市區改正」，因此，洪棄生故居為鹿港典型的長條式街屋，原立面為現代主義的簡潔風格，與洪棄生的風骨相互輝映。

彰化縣文化局長陳文彬表示，幾年前他仍在擔任導演時，也曾為留下洪棄生故居努力過，很遺憾未能如願，他認為鹿港有文化資源，但缺少盤點，應該進行全面盤點，才不會讓遺憾再度發生。

出身鹿港的成功大學台文系退休教授施懿琳表示，洪棄生故居在鹿港中山路上，洪棄生有「台灣詩史」之稱，不論從清代劉銘傳推動的新政，到日本人在台灣推動都市計畫的「市區改正」，都可看到洪棄生站在人民角度來對執政者提出批判。

不剪辮、不穿西服 被日警強剪就披頭散髮度日

施懿琳指出，洪棄生以「不剪辮、不穿西服」來面對時代變遷，關於洪棄生的辮子一事，她曾訪談過鹿港詩人施文炳，施文炳提到日本警察為了要幫洪棄生剪辮子，觀察洪棄生天天出門行走路線，派員埋伏，終於抓到了洪棄生、剪掉了辮子，洪棄生從此就披頭散髮，照樣穿著寬袖長袍，拿著大蒲扇過日子，還為斷辮之痛寫了許多作品。

洪棄生的《鹿港乘桴記》就是篇坐著小船的遊記，鹿港在清代因港口貿易繁盛一時，但隨著港口淤塞，大船只能停靠在附近港口，再由小船來接駁，這篇文章寫下對鹿港歷經政權轉移、環境變化、以及台灣人的身分認同的感觸。

施懿琳強調，洪棄生的文章獲選為高中國文推薦選文，這是很重要的事，因為洪棄生對一般人來說都很陌生，也很少接觸，但他是台灣古典文學很重要的文學家，尤其她身為鹿港人，更是引以為豪。