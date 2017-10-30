教科書「開羅宣言」不實內容 南市發公文改正

沈建德表示，市售國二下社會及高一上歷史課本，每一版本對開羅宣言的敘述大同小異，但均不符史實。（記者蔡文居攝）

2017-10-30 23:54

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市議員李文正、前中興大學企管系副教授沈建德長期質疑開羅宣言為「開羅謊言」，而國高中歷史科課本誤用開羅宣言，為北京提供「一中原則」的法律基礎及犯台口實，要求政府禁用。南市教育局今天給予正面回應，將以公文改正有疑義的內容，李、沈則給予大力肯定，認為是為推動禁用一中教科書踏出重要的一步。

李文正、沈建德︰禁用一中教科書跨大步

市議員李文正、前中興大學企管系副教授沈建德及李的特助李啟維今天下午邀請教育局課發科就改正課文一事做說明，他們肯定教育局改正錯誤教科書的作為，讓學子對開羅宣言史實有正確的認識。

教育局表示，教育局上個月在大灣高中舉辦一場研習會，有邀請沈建德副教授就歷史課本上的開羅宣言等內容，與市轄四所高中的歷史老師們進行交流研習，部分私校老師也有來參加，透過研習讓老師們有深入的了解、認識。事後根據該場研習會，針對有疑義的內容，提出改正後的課文文稿，將於近日以公文的方式，發文給市轄高中，做為補充教材，之後再由教育輔導團追蹤。至於，國二的歷史課本，因下學期才會上到開羅宣言，後續如何改正，目前正著手規劃中。

李文正表示，市售國二下社會及高一上歷史課本，至少12個版本，每一版本大同小異，像是「開羅宣言中，宣示日本必須將歷來從中國奪取的領土歸還中華民國。」等內容，都敘述根據開羅宣言台灣交給中國，這根本是荼毒學生、授予中國犯台口實。南市教育局經審慎審查，決定改掉不實的歷史課本內容，具體提供正確課文，以對社會有所交代。他給予高度肯定，這也為「禁用一中教科書」的主張，踏出重要的一步。

沈建德表示，所謂的「開羅宣言」其實只是個新聞公報，也就是無人簽名的新聞稿，而「《開羅宣言》是光復台灣的關鍵」的說法，根本就是一個欺騙台灣人的謊言。南市用忠於史實的方式完整論述整個過程，讓這段歷史真實呈現，值得肯定。