台電國手贈球具兼教球 學童氣氛超嗨

台電棒球隊關懷列車下鄉。（記者陳彥廷攝）

2017-10-30 22:50

［記者陳彥廷／屏東報導］棒球運動因亞錦賽、世大運和黑豹旗等賽事近來又成牽動人心的運動，透過屏東縣議員黃建溢牽線，今天台電棒球隊中的6名國手到枋寮國小親手贈球具、還教球，學童笑開懷直說「以後也要像國手哥哥這麼高大！」。

日前外交部以甲組球員為主組成代表隊，前往中南美洲的尼加拉瓜與當地球隊在我國出資建造的新球場打開幕友誼賽，由台電棒球隊現任總教練李盈南帶隊，台電棒球隊中有6人成為國手。

枋寮國小去年開始發展棒球社團，校長鄭慧華說，枋小可說是「三面環水」，空間是枋寮鄉內最為適合發展棒球的國小，去年成立社團，讓小朋友自由參加，除強身健體，更要培養清楚的棒球戰術邏輯思考，不過場地和器材仍待補強，很感謝縣議員黃建溢牽線台電棒球隊賺球具，已打算報名下一屆的學生棒球聯賽。

台電投手李子揚最快球速可達149公里，是世大運和亞錦賽的國手，父親李天寶是枋寮警分局擔任派出所所長，家住屏東縣，求學階段常到枋寮探望父親，今年世大運，他和妹妹李孟竹分別在棒球和滑輪溜冰賽場上奪勝，更讓李天寶獲得「優良基因」的稱譽，但穿上台電球衣回到爸爸所屬分局旁的國小教球，還是首遭。

李盈南說，台電棒球隊非常重視基層棒球，尤其鄉村的資源較缺乏，近年透過夏令營和棒球關懷列車深入偏鄉，像來到枋寮，就是透過縣議員黃建溢牽線，這批選手雖然只有6人，但都有和國外球隊甚至外國國家隊拼戰的經驗，希望能提供球具讓小朋友們更有興趣打球。

李子揚表示，這是首度到枋寮鄉教球，雖然場地或器具仍較缺乏，且枋寮國小的學童只是社團性質，但其實鄉村小孩不怕曬不怕摔，還有不少學童資質不錯，打起球來已是有模有樣，也很高興能回故鄉屏東教球。

六年級的女生陳佳慈打起球來則是動作俐落，絲毫不怕曬黑，家人都很支持，讓她能快樂打球；她笑稱，去年看同學打棒球很開心，她也很想下場比賽而加入棒球社團，現在不讓男同學專美於前，也很謝謝爸爸特別買手套讓她圓夢。

相關影音