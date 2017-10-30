中市首座公托附設親子館 明年初在太平啟用

市議員張玉嬿爭取坪林托嬰中心附設親子館，市府預定年底完工、明年初啟用。（記者黃鐘山攝）

2017-10-30 22:51

〔記者黃鐘山／台中報導〕台中市長林佳龍力推托育一條龍頗受歡迎，市議員張玉嬿今天說，托嬰中心雖增加過半，但親子館仍不足，要求公托附設親子館；社會局長呂建德說，明年在太平區啟用全市第1個公托附設親子館，並將5處托育資源中心升級為親子館。

市議員蔡雅玲、謝志忠及張玉嬿聯合質詢指出，103年公私立托嬰中心合計83處、收托數2581，106年增為131處、收托數4545人，成長比率都超過5成，顯見托育一條龍的政策奏效，但2歲以下幼兒有八萬人，照顧量仍待加強。

張玉嬿又說，3年前就提案要求廣設親子館，但全市現在僅有南屯親子館，所以她爭取在新設的坪林托嬰中心和親子館合體，希望從坪林開始，育兒資源從此深入社區，提供親子互動的空間服務，市府應加把勁在公托附設親子館。

蔡雅玲、謝志忠也指出，讓兒童安全，讓父母安心，設置親子館也是不可或缺的一環，市府應朝向1區1親子館目標，北屯和豐原親子館也應儘速積極規劃，讓幸福從陪伴開始，親子館應該倍增。

呂建德回應，全市第1個附設親子館的太平區坪林公托年底完工，面積300坪，總經費超過2000萬元，除收托30名幼兒外，親子館並開放使用館內設施設備，設置感覺統合及邏輯認知教具，可刺激小朋友大肌肉及肢體發展、提升思考能力。

他又說，明年也有市區、山線等5處托育資源中心升級為親子館，有別於以往托育資源中心上課制及3歲以上限入，現在6歲以下的孩子也可進去，空間採分齡分區規畫設計，並設置親子廚房等活動區，讓親子共學、共讀、共玩。