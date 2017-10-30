捕蜂捉蛇 緊急狀況由消防因應

2017-10-30 23:37

〔中央社〕行政院秘書長卓榮泰今天聽取各縣市消防局對捕蜂捉蛇業務意見，與會人士轉述，會中討論農政與消防責任歸屬，如果不緊急的狀況，由農政單位處理；如果是緊急狀況，由消防因應。

前行政院長林全拍板捕蜂捉蛇業務回歸農政單位，行政院長賴清德24日表示，捕蜂捉蛇業務交給行政院農業委員會，人力缺乏，必然要委外，錢不是問題，但機動性不足，已責成相關單位進一步了解。

與會人士表示，卓榮泰召開捕蜂捉蛇業務責任歸屬會議，會中聽取各縣市消防單位對捕蜂捉蛇業務的現況與看法。

與會人士說，目前各縣市做法不同，如台北市已移交農政單位，但深夜到清晨仍由消防單位因應；台南市與南投縣是蜜蜂交給農政單位，蛇由消防處理；花蓮市區由農政單位處理，但山區交通不便，需消防單位主責等。

與會人士說，行政院認為捕蜂捉蛇屬地方自治事項，各縣市做法不一，應允許地方制度同中存異，予以尊重；民國107年起農委會補助新台幣1.3億元給各縣市農政單位，分攤捕蜂捉蛇業務，可委外方式委託民間專業工作者與義消協助。

與會人士表示，由於現行119通報機制仍是由消防單位負責，消防負責救人救災，農政單位主管野生動物，當119接到通報後，可依狀況輕重緩急，優先考量民眾安全，一般狀況由農政單位負責，緊急狀況還是由消防隊出動處理。