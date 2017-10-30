全台南唯一沒有ATM的郵局 下月起平日只營業半天

龍崎郵局下個月起將改為半天班，是全市首例。（記者吳俊鋒攝）

2017-10-30 22:27

〔記者吳俊鋒／台南報導〕台南的龍崎區位處偏遠，當地郵局是全市唯一未設自動提款機（ATM）的郵局，因龍崎的人口較少，業務量不多，基於營運成本考量，下月起營業時間進行調整，將成為罕見的「半天班」郵局。

台南郵局營業管理科長楊麗華表示，11月起，龍崎郵局的營業時間，將調整為每週一到週五的早上8點半至12點，下午時段都休息，這樣的營業時間，是全市郵局的首例。

楊麗華強調，因龍崎鄉親的作息、出門集中於上午，考量便民性，在克服內部人力調配的問題後，做了營業時間的變更；雖然不敷營運成本，但仍堅守「一鄉鎮一郵局」的原則，並未裁撤，予以保留，繼續服務地方。

目前設籍龍崎的居民約4000位，不到永康的50分之1，是全市人口最少的行政區，客戶基數小，加上網路發達，紙本信件的使用率低，導致郵局業務量縮減，被迫變革。

除了沒有ATM之外，成為「一人郵局」也逾13年之久，顯見其規模之小，且隱身在市場旁，外來遊客很難「路過」，以服務當地居民為主。

由於是一人郵局，駐點服務的專員等於經理，但「校長兼敲鐘」，沒有下屬可交辦工作，櫃檯、帳管等事宜都要自己來；也因為客人較少，前往的民眾不用取號碼牌，沒有大排長龍的景況。

龍崎郵局經理蔡承霖說，目前除了公家機關的信函寄送外，平均每天客人約10位，以辦理存款、提款、匯款等居多。

龍崎區長蕭琇華指出，當地嚴重高齡化，老人家更需要便民服務，郵局原本有意調整為週一、三、五才開，二、四則休假，努力爭取、協商後，改成每日僅上午的半天班，但平時都有營業，對鄉親而言，至少比較受用。