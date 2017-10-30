金門解嚴25年 11/7李炳輝莒光樓唱禁歌乎你聽

金門縣鄉土文化建設促進會舉辦「戰地36」金門、馬祖解除戒嚴25週年回顧展及禁歌演唱會，對外發出邀請函。（圖由金門縣鄉土文化建設促進會提供）

2017-10-30 22:28

〔記者吳正庭／金門報導〕金門縣鄉土文化建設促進會今天表示，11月7日是金門、馬祖解除戒嚴25周年，除當天下午2時在金城鎮同安渡頭舉辦回顧展、當晚7時30分在莒光樓前還有「金馬戒嚴禁歌演唱會」，將由視障歌手李炳輝、CAKE樂團、醫師歌手林仲傑等，帶領大家一起回味如《橄欖樹》、《何日君再來》等10餘首在戒嚴時期遭禁唱的禁歌。

金門縣鄉土文化建設促進會理事長、民進黨縣議員陳滄江表示，金門、馬祖實施戰地政務長達36年，比台灣遲了5年才解嚴；1956年至1992年這段時期，是金馬人民所遭遇的36年戰地政務歲月，稱為「戰地36」。

陳滄江表示，這36年的「金馬歷史」是近代史中最被遺漏的歷史，因為昔日的統治階級，在1992年解除戒嚴前夕，已將所有史料極盡能力的摧毀；撫今追昔，我們能做的只有努力拼湊、還原那一段歷史，而不是仇恨的展現。

陳滄江表示，這是一個與金馬人民攸關的日子，回顧展開幕式將邀請金防部首任司令官胡璉將軍孫子胡敏越與金馬鄉親一齊參與，也歡迎有興趣了解金門戒嚴史的觀光客，屆時共同見證金馬人曾經走過的歲月。