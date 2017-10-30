金門誤撞「魔鏡」傷癒 紅隼重返自然

療傷養病中的紅隼，看起來惹人疼愛的模樣。（圖由金門縣野生動物救援暨保育協會提供）

2017-10-30 21:51

〔記者吳正庭／金門報導〕金門1隻大約1歲的保育類猛禽紅隼，不識「魔鏡」真面目，飛行途中竟一股腦撞上料羅村1戶人家的窗戶玻璃昏倒，經過金門縣野生動物救援暨保育協會救治康復，今天下午野放重返自然。

看著紅隼振翅遠颺，保育人員相當興奮，金門野保協會表示，目前正是猛禽南遷的旺季，光是這個月，這已是搶救的第4隻猛禽。

金門是海上公園，在許多沒有高樓的村郊，窗戶玻璃映射出的仍是綠色林木，有1說，玻璃的反光常「誤導」經過的飛禽，以為可以「穿山越嶺」，未料一頭撞上玻璃、眼冒金星。

金門野生動物救援暨保育協會獸醫江宜倫表示，根據體型與經驗研判，這隻紅隼應該是今年剛成年的一齡鳥，可能是南遷至金門途中，體力不濟又撞上窗戶，昏厥在民宅前的草坪上，幸好屋主將牠拾回並安置鳥籠，再通報協會人員前往處理。

金門野保協會理事長歐陽夢澍指出，除了這隻紅隼，前3隻猛禽分別是2隻黑翅鳶與1隻紅隼。這個時節正是猛禽南遷的旺季，也是金門賞鳥的最佳時節。

獸醫江宜倫提醒，民眾如果發現傷鳥，勿直接徒手接觸猛禽，可用毛巾包覆或手套，儘量以戳洞的紙箱安置即可，若放到格狀的鳥籠中反而會傷害到鳥類的羽毛，可用水稀釋的電解質飲料補充水分，但切勿餵食，待專業人員到場再進行診斷與治療。