鹽酥雞準備收攤 客人來買吃不到森77揚言提告

鹽酥雞店長po文分享，因東西賣完而被客人揚言提告的奇葩經驗。（圖擷自爆怨公社）

2017-10-30 23:38

〔即時新聞／綜合報導〕一名謝姓鹽酥雞店店長昨（29）日在臉書社團《爆怨公社》分享遇到超奇葩客人的經驗，表示在快要收攤前，一名大嬸載著小孩來買東西吃，但當下的時間點架上所剩品項已經不多，沒想到該名客人居然因為她想要的東西賣完了，揚言提告，還嗆說自己是區權人（大樓區分所有權人），讓原PO當場傻眼。

做服務業最辛苦的地方就是要應付各種千奇百怪的客人還不能生氣。一名鹽酥雞店長昨日凌晨發文表示，到了這個時間點，東西已所剩不多，就在此時，一名大嬸騎機車帶著小孩來買，第一句話就問：「你剩下這些東西？」，原PO表示對之後，竟被這名客人連嗆兩次：「我有律師，一定要告你」，讓原PO傻眼愣在原地，接著大嬸在離開之前竟拋下一句：「我是區權人。」

原PO無奈表示：「說真的，做生意做了那麼久，第一次遇到那麼奇葩的客人，說話沒頭沒尾的，也不像是在開玩笑，而且是到底要告我什麼啦！還有最後嗆那一句，我是『區權人』又到底是哪招啦！」最後好奇反問網友，如果這名客人告不成，那他是要反告對方誣告還是恐嚇。

不少網友紛紛留言：「所謂的靠么」、「她……是不是賭輸了，在玩大冒險？」、「吃不到你家的好料森七七了」、「對方的藥效可能過了」；也有網友認真詢問：「你會不會是在她們家大樓的騎樓做生意？是的話，就是她以區分所有權人（簡稱區權人）的名義控告你違法在騎樓擺攤做生意。」但原PO表示：「她只是路人，哈」。