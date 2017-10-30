明天會更冷！入秋新低下探16度 週三氣溫可望回穩

明日氣溫將更冷，最低溫會下探到16度，但週三後氣溫將明顯回升。（資料照，記者黃耀徵攝）

2017-10-30 21:25

〔即時新聞／綜合報導〕受到強勁東北季風挾帶的涼空氣南下影響，各地目前溫度都在逐漸下降中，預計全台明（31）日最低溫將下探16度；迎風面桃園以北及宜蘭地區雲量多容易下雨，新竹以南相對天氣較為晴朗穩定。

據《中央氣象局》預報，明日降雨方面，受強勁東北風影響，迎風面的桃園以北及宜蘭地區雲量多容易下雨，花東亦有零星短暫雨，出門雨具不能少。

溫度方面，隨著東北季風挾帶的涼空氣南下，各地目前溫度都在逐漸下降中，我們預計今晚至明天清晨，全台各地低溫大約17至19度，中部部分空曠地區甚至將下探至16度，請注意做好保暖工作；白天高溫上升不多約24至26度；新竹以南相對天氣較為晴朗穩定，白天高溫仍有28、29度，需注意的則是日夜溫差大。

《天氣風險》則指出，這波東北季風會在週二（31日）下半天到週三（1日）開始，逐漸的從偏北風轉為東北偏東風，然後再轉偏東風，溫度會明顯回升，北部會有機會到26、27度，中南部也有機會在30度上下，將一直延續到週五。到了週末（4日、5日）新的一波東北風將再度南下影響台灣。

明日台灣附近的東北風相當強勁，各沿海地區、澎湖、金門、馬祖、綠島、蘭嶼及鄰近海域易有8至10級強陣風，海邊風強浪大，浪高可達4至6米，非必要請勿前往海邊活動。

空氣品質方面，明日中南部及馬祖、金門為橘色提醒，其他地區為普通等級，指標污染物PM2.5。雲嘉南及花東部分地區有揚塵發生（局部時段可能達紅色警示）。

今晚至明天清晨，全台各地低溫大約17至19度，中部部分空曠地區甚至將下探至16度。（圖擷自中央氣象局）