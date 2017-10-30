日本開發出超微型膠囊 突破血腦屏障藥效放大100倍

2017-10-30 23:49

〔即時新聞／綜合報導〕日本近日開發出能將藥物運送至人腦內的超微型膠囊，該膠囊能成功突破血腦屏障，未來在開發阿茲海默等症的治療法上備受矚目。

根據《日本放送協會》（NHK）的報導，日本東京大學和東京醫科齒科大學組成的研究團隊，近日使用胺基酸開發出直徑約3萬分之一毫米的超微型膠囊。希望透過膠囊表面覆蓋著葡萄糖，再由腦血管中的特定蛋白質與膠囊的葡萄糖相結合，進而將膠囊輸送到人腦內部。

研究團隊也留意到在空腹的狀態下，特定蛋白質能積極地輸送葡萄糖。研究團隊拿空腹老鼠做實驗，並成功將超微型膠囊運送至腦內，該藥物的效率更高達先前藥物的約100倍。研究團隊指出，若把藥物置入膠囊內，成功運送，可望獲得至今無法獲得的治療效果。

血腦屏障（blood-brain barrier）是由構成腦部血管的特化細胞所組成，並選擇性的防止物質進入血液與腦內。血腦屏障只讓必要的分子如胺基酸、氧、葡萄糖與水等通過，在血液中的其他物質會遭到阻擋，在阿茲海默等症的治療方面，該如何突破血腦屏障把藥物送至腦內，一直是重大難題。

東京醫科齒科大學教授橫田隆德認為，除了老年癡呆症，這個膠囊還可以在治療神經關聯的其他病症上成為強有力的武器。東京大學特任教授片岡一也表示，未來希望能開發出將藥物運送至任何人體必要部位的奈米技術。

  • 日本東京大學和東京醫科齒科大學近日開發出能將藥物運送至人腦內的超微型膠囊，該膠囊能成功突破血腦屏障，未來在開發阿茲海默等症的治療法上備受矚目。（情境照）

    日本東京大學和東京醫科齒科大學近日開發出能將藥物運送至人腦內的超微型膠囊，該膠囊能成功突破血腦屏障，未來在開發阿茲海默等症的治療法上備受矚目。（情境照）

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