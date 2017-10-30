日本開發出超微型膠囊 突破血腦屏障藥效放大100倍

2017-10-30 23:49

〔即時新聞／綜合報導〕日本近日開發出能將藥物運送至人腦內的超微型膠囊，該膠囊能成功突破血腦屏障，未來在開發阿茲海默等症的治療法上備受矚目。

根據《日本放送協會》（NHK）的報導，日本東京大學和東京醫科齒科大學組成的研究團隊，近日使用胺基酸開發出直徑約3萬分之一毫米的超微型膠囊。希望透過膠囊表面覆蓋著葡萄糖，再由腦血管中的特定蛋白質與膠囊的葡萄糖相結合，進而將膠囊輸送到人腦內部。

研究團隊也留意到在空腹的狀態下，特定蛋白質能積極地輸送葡萄糖。研究團隊拿空腹老鼠做實驗，並成功將超微型膠囊運送至腦內，該藥物的效率更高達先前藥物的約100倍。研究團隊指出，若把藥物置入膠囊內，成功運送，可望獲得至今無法獲得的治療效果。

血腦屏障（blood-brain barrier）是由構成腦部血管的特化細胞所組成，並選擇性的防止物質進入血液與腦內。血腦屏障只讓必要的分子如胺基酸、氧、葡萄糖與水等通過，在血液中的其他物質會遭到阻擋，在阿茲海默等症的治療方面，該如何突破血腦屏障把藥物送至腦內，一直是重大難題。

東京醫科齒科大學教授橫田隆德認為，除了老年癡呆症，這個膠囊還可以在治療神經關聯的其他病症上成為強有力的武器。東京大學特任教授片岡一也表示，未來希望能開發出將藥物運送至任何人體必要部位的奈米技術。