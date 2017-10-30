PTT壞掉了！ 鄉民大崩潰

2017-10-30 22:15

〔即時新聞／綜合報導〕PTT在今日晚間使用者突然無法登入，引發眾多鄉民崩潰，有鄉民直呼「鄉民回不了鄉」，根據PTT官方消息，可能是硬碟壞了，目前正在更換當中。

PTT也在官方臉書粉絲專頁「批踢踢實業坊（Ptt.cc）」發文，表示：「目前Ptt 無法連線，我們正在排除問題中，有最新消息會隨時通知大家der！」

許多鄉民也在底下留言崩潰：「 以下開放崩潰」、「讓你們知道斷線的厲害，就沒網軍了」、「世界末日啦」、「PTT戒斷症發作啦」。