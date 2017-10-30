獨木舟破浪黑水溝 10勇士：一塊蛋糕！

10勇士操槳划過台灣海峽。（記者陳彥廷攝）

2017-10-30 20:16

〔記者陳彥廷／屏東報導〕台灣近年興起獨木舟，除輕鬆倘佯在大海還能安全的「跳島」移動，見到許多陸上不得見美景，蔚為風潮，今天早上有10位勇士，真的突破早年稱作「黑水溝」的台灣海峽，在南台灣熱情的豔陽下破浪，從東港鎮海沙灘划了13公里的獨木舟「跳島」到小琉球，帶隊的李元治說，今天風平浪靜，對10勇士來說，是「一塊蛋糕！」（Piece of cake）。

小琉球每年都會舉辦的海洋牧民節已邁入10年，象徵小琉球人討海底性格猶如海上游牧民族，不過去年因雙颱接連重創取消，地方都期盼再度舉辦，象徵災後復原振奮人心，琉球鄉公所配合海洋主題，邀請10勇士划過台灣海峽到小琉球，為活動揭開序幕。

「你知道全台唯一不受東北季風影響離島的地方在哪嗎？」，琉球代理鄉長林愛玲說，小琉球不受東北季風影響。未來活動在11月11日及18日兩個周六舉辦盛大晚會及高空煙火秀，有沈文程、秀蘭瑪雅及施文彬等歌星到場共歡，週間則有獨木舟體驗跟健行活動，11月18日甚至將加碼舉辦日夜串連的摸彩活動，完成健行的民眾可以先摸千元禮券試手氣，沒摸中的也可以現場填寫抽獎券，並於當天的晚會中抽出幸運兒，最大獎是電動自行車，近期有規劃要到南部出遊的民眾可千萬別錯過了！

琉球鄉公所為呼應10年有成的里程碑，琉球鄉公所特定規劃了「10勇士獨木舟跨島橫渡」的壯舉來打頭陣，由知名戶外活動報名平台「EZOUTDOOR」召集「台灣環島獨木舟」的10位專業獨木舟好手，以人力操槳完成13公里的跨島挑戰。

10勇士一大早從東港鎮海沙灘，由國內獨木舟教頭級的元老李元治帶隊破浪出發，歷經約4個小時航程搶灘小琉球中澳沙灘，壯舉受到眾人歡呼，女性划手虞音蓓在數年前因為想要親近大海投入獨木舟運動，曾經跟隨李元治划舟環東半島，今天是首度離開陸域到離島，小琉球海域很藍，划起來真的很放鬆又愉快，身體的疲累在看到碧海藍天美景就被一掃而空。

鄉公所說，小琉球冬天除無空污，更不會有東北季風，還很適合體驗潛水，邀請民眾冬日來小島倘佯在大海之美。

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